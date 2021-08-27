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بايدن يتلقى تحذيرا بهجوم إرهابي آخر محتمل في كابول

07:30 م الجمعة 27 أغسطس 2021
بايدن يتلقى تحذيرا بهجوم إرهابي آخر محتمل في كابول

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

حذر فريق الأمن القومي الأمريكي، الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليوم من "احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول".

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات حماية قصوى في مطار كابول".

ووصف المسؤل، الأيام القليلة القادمة من مهمة الإجلاء بأنها "ستكون أخطر فترة حتى الآن".

وتابع: إن الجيش الأمريكي ينقل بضع آلاف من الأشخاص جواً كل بضع ساعات وتمنح الأولوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين الذين أشاروا إلى رغبتهم في المغادرة.

وأكد أن القادة الأمريكيين أطلعوا بايدن وهاريس على خطط لاستهداف مواقع لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي في أفغانستان.

هذا المحتوى من

جو بايدن الإرهاب كابول انفجار مطار كابول

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