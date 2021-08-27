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سويسرا تنهي عملية إجلاء رعاياها من أفغانستان

07:18 م الجمعة 27 أغسطس 2021
سويسرا تنهي عملية إجلاء رعاياها من أفغانستان

مطار كابول

برن - (د ب أ):

أنهت سويسرا إجلاء رعاياها من أفغانستان وعددهم 385 شخصا اكتملت عملية إجلائهم وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية السويسرية اليوم الجمعة في برن.

وأعلنت الوزارة أن أقل من 30 شخصا ما يزالون في أفغانستان التي سيطرت فيها حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة.

وكان بعض هؤلاء المتبقين عمل في أفغانستان لصالح منظمات دولية.

وأكدت الوزارة أن العمل يجري حاليا على مغادرتهم أفغانستان.

ومن بين الأشخاص الذين تم نقلهم خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 200 موظف أفغاني كانوا يعملون في التمثيل الدبلوماسي لسويسرا في كابول وأقاربهم.

وبحسب وزارة الخارجية السويسرية ينبغي منحهم حق اللجوء، حتى يتمكنوا من بناء حياة جديدة في سويسرا على المدى الطويل.

مطار كابول سويسرا أفغانستان برن وزارة الخارجية السويسرية

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