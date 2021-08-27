الجزائر ترصد 12 وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الجمعة، رصد 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 194 ألفا و186.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و148.
وأشار البيان إلى تماثل 385 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 131 ألفا و921.
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