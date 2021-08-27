باكستان توافق على استقبال أمريكيين وجنسيات أخرى من أفغانستان

إسلام آباد - (أ ش أ):

ذكرت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الجمعة، أن إسلام آباد وافقت على طلب باستقبال مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى ممن يغادرون أفغانستان ضمن جهودها للمساعدة في عمليات الإجلاء من كابول، والتي من المفترض أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقا لما نقلت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستاينة عبر موقعها الإلكتروني، فسيُنقل بين ألفيّ و3 آلاف شخص إلى مدينة كراتشي تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم، على أن تبدأ تلك العمليات من اليوم.

يأتي ذلك بينما يحتشد الآلاف من الأفغان والأجانب في مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول في محاولة للخروج من أفغانستان بعد السيطرة المفاجئة التي فرضتها حركة طالبان على العاصمة، منتصف هذا الشهر، وسط موقف أمنيّ مضطرب، وتزايدت التهديدات، أمس، مع تنفيذ تنظيم "داعش" هجوم انتحاري مزدوج قرب المطار أدى لمقتل 85 شخصا على الأقل -بينهم 13 جندي أمريكي- وجرح عشرات آخرين.