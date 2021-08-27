ملكة بريطانيا تشارك في مؤتمر المناخ العالمي بجلاسكو

جلاسكو - (د ب أ):

تعتزم إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السفر لحضور مؤتمر المناخ العالمي في مدينة جلاسكو في اسكتلندا.

وقال القصر الملكي مساء اليوم الجمعة على حساب مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بموقع تويتر: "يسعدنا أن نعلن أن جلالة الملكة ستحضر المؤتمر".

كان من المقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة في جلاسكو خلال نوفمبر من العام الماضي، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

يعتبر هذا المؤتمر نقطة حاسمة في الحفاظ على هدف تخفيض درجة حرارة الكرة الأرضية بمقدار 5ر1 درجة مئوية في إطار تحقيق أقصى ما يمكن ضمن اتفاقية باريس للمناخ.

أكد تقرير صادر عن مجلس المناخ العالمي (آي بي سي سي) مؤخرا للمرة الثانية أن هذا ممكن فقط من خلال اتخاذ تدابير فورية وحاسمة للحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ.

حتى الآن لا تعتبر برامج حماية المناخ في معظم البلدان كافية لتحقيق هذا الهدف وتجنب العواقب المدمرة لتغيرات المناخ.