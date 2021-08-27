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الأمم المتحدة: نصف مليون أفغاني قد يفرون بسبب أزمة بلادهم

06:52 م الجمعة 27 أغسطس 2021
الأمم المتحدة: نصف مليون أفغاني قد يفرون بسبب أزمة بلادهم

الأمم المتحدة

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني قد يفرون من الأزمة في بلادهم، وناشدت الدول المجاورة إبقاء حدودها مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان.

وقالت كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - وفقًا لقناة (فرانس 24) - "فيما يتعلق بالأعداد فإننا نعد لنحو 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو".

وأضافت أنه على الرغم من أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في هذه المرحلة، إلا أن الوضع داخل أفغانستان تطور بسرعة أكبر مما توقعه أي شخص.

هذا المحتوى من

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