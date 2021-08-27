العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائي بين البلدين

بغداد - (أ ش أ):

ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة (العراقية - الروسية) المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن وزير الخارجية اجتمع ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف لمناقشة ملفات التعاون الثنائي بين بغداد وموسكو، وسبل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين".

وتطرق الجانبان - وفقًا للبيان - إلى عدد من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيين من كلا البلدين.

كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، حيث ثمن وزير الخارجية قرار السماح للطلبة العراقيين بالعودة إلى روسيا لتكملة دراستهم، والتأكيد على تطوير الجانب السياحي والثقافي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية في كلا البلدين، لتفعيل العلاقات التجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن ملفات الطاقة أحتلت جانبًا مهمًا من جدول الأعمال حيث تلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دورًا مهمًا في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، ومعالجة بعض المشاكل العالقة بين الشركات ووزارة النفط.

وفي مجال الطاقة الكهربائية ـ أوضح البيان - أنه تم النقاش حول المشروعات الكهربائية المتروكة أو المتلكئة والتي تم التعاقد حولها مع الشركات الروسية في السابق، والاتفاق على تفعيل العمل في تلك المشروعات وعودة الشركات الروسية للعمل فيها.

ووقع الجانبان، على المحضر المشترك لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة (العراقية - الروسية)، والاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية، والخدمية، كما اتفقا على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري، والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي يتم بواسطتها تفعيل التعاون الثنائي.