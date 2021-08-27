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لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82 % ضد كوفيد-19

05:38 م الجمعة 27 أغسطس 2021
لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82 % ضد كوفيد-19

لقاح كورونا

بكين - (د ب أ):

أظهر لقاح من انتاج شركة تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية فعالية بنسبة 82 % ضد الإصابات الشديدة بكوفيد-19، ما يعزز جهود البلاد لتلقيح كل سكانه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الشركة اليوم الجمعة أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى "زد اف 2001" أظهرت كفاءة بنسبة 93ر92 % ضد سلالة ألفا ونحو 78 % ضد دلتا الشديدة العدوى. ولم تقل الشركة ما إذا كانت هذه النسب للحالات الشديدة أم لكل الإصابات ذات الأعراض وبينها الإصابات الخفيفة.

وأضافت الشركة أنه لم يدخل أي من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرعاية المركزة أو توفوا. وتستند النتائج على تحليل مؤقت لـ221 إصابة في الدراسة اشتملت على 28 ألفا و500 شخص.

يشار إلى أن لقاح زيفي هو الخامس الذي يُطور داخل الصين بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أعلى هيئة للأبحاث العلمية في البلاد، ويبدو أن فعاليته ضد سلالة ألفا من الأعلى بين كل اللقاحات الصينية ضد كوفيد-19 حتى الآن.

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