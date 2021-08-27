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البيت الأبيض: أمريكا وحلفاؤها أجلوا 12500 شخص من أفغانستان خلال يوم

05:33 م الجمعة 27 أغسطس 2021
البيت الأبيض: أمريكا وحلفاؤها أجلوا 12500 شخص من أفغانستان خلال يوم

البيت الأبيض

كابول - (د ب أ):

أجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها 12500 شخصا من مطار كابول في الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من حقيقة توقف عمليات الإجلاء في أعقاب الانفجارات المميتة العديدة.

وقال البيت الأبيض إنه تم نقل 8500 شخص من قبل الجيش الأمريكي مباشرة، و4 آلاف آخرين تم نقلهم بطائرات تابعة لحلفاء أمريكا.

وتقول واشنطن إن مهمتها للإجلاء شملت 105 آلاف شخص حتى الآن.

البيت الأبيض أفغانستان مطار كابول أمريكا

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