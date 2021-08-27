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سكان كابول في هلع بعد هجمات المطار

03:30 م الجمعة 27 أغسطس 2021
سكان كابول في هلع بعد هجمات المطار

انفجار مطار كابول

إسلام أباد - (د ب أ):

أعرب سكان العاصمة الأفغانية كابول عن هلعهم في أعقاب الهجوم الإرهابي قرر مطار حامد كرزاي بالمدينة، والذي خلف عشرات القتلى، ومن بينهم جنود أمريكيون ومدنيون أفغان كانوا يسعون إلى الفرار من البلاد.

وقال حسين، الذي يعيش في الجزء الغربي من المدينة وتم حجب لقبه لدواع أمنية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة "اشعر بالإحباط وخيبة الأمل".

وأضاف: "الجميع هنا في كابول يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل".

وقال وحيد، الذي يقيم على مقربة من المطار، إنه يواجه "أسوأ لحظات حياتي".

وذكر أن البعض ألقى باللائمة في المذبحة على الحشود التي تجمعت في الموقع في محاولة يائسة للهروب من بلادهم عقب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور.

وألقى آخرون باللائمة على الغرب في السماح لهم بالفرار والوضع الفوضوي والخطر في المطار.

وقال وحيد إن آخرين يلومون طالبان على عدم تأمين المطار بشكل كاف.

انفجار مطار كابول كان كابول ركة طالبان

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