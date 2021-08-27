أمين "التعاون الخليجي" يدين تفجير مطار كابل

الرياض - أ ش أ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - رفض دول المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق.. متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.