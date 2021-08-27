أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابول

أنقرة - (د ب أ):

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن حركة طالبان قدمت عرضا لتركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى جمهورية البوسنة والهرسك في زيارة رسمية تشمل أيضا جمهورية الجبل الأسود، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تطلب إذن أحد بشأن الاتصالات المحتملة مع طالبان.

وقال:" لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابول، ولم نتخذ قرارًا بعد بهذا الصدد".

وأدان أردوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول أمس الخميس.

وأشار إلى أن قيام داعش بهذه الخطوة في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة هذا التنظيم في المنطقة والعالم.

وشدد أن تركيا تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان وستستكمل ذلك في أسرع وقت.