Masrawy logo white

مقتل 5 جنود في انفجارات بمستودع للذخيرة في كازاخستان

11:42 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
مقتل 5 جنود في انفجارات بمستودع للذخيرة في كازاخستان

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

ذكر وزير الدفاع في كازاخستان، نورلان يرميكباييف، اليوم الجمعة، أن خمسة جنود على الأقل، قتلوا ومازال آخرون مفقودين، بعد أن هزت انفجارات مستودع ذخيرة، في جنوب البلاد.

وقالت وكالة "تينجرين نيوز" الكازاخستانية للأنباء إن نحو 90 شخصا أصيبوا، في الانفجارات التي وقعت مساء أمس الخميس، في موقع بمنطقة "جامبيل". وجميع الضحايا، أفراد من الجيش أو عمال إغاثة.

وأضاف الوزير أنه مازال يتم التحقيق في أسباب الانفجارات، والذي عرض تقديم استقالته بسبب الحادث.

ولم يتم استبعاد اندلاع الحريق عمدا.

واضطر أكثر من ألف شخص، يعيشون في المنطقة لمغادرة منازلهم بشكل مؤقت وتم إغلاق أحد خطوط السكك الحديدية.

وفي حزيران/ يونيو عام 2019، اندلع حريق في مستودع للذخيرة بالقرب من بلدة آريس جنوبي كازاخستان ،أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بما في ذلك اثنان من العسكريين.

كازاخستان انفجار مستودع ذخيرة نورلان يرميكباييف

الخبر التالى:

عملية الإجلاء البريطانية من كابول تدخل ساعاتها الأخيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -​تحرك من "التعليم" بشأن رسوم الغرامات والخدمات بالعام الدراسي الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا