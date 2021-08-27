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باكستان تسجل 4016 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة

08:56 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
باكستان تسجل 4016 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة

فيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان، 4 آلاف و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و144 ألفا و431 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 95 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و415 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و26 ألفا و82 متعافيا، بعد أن تماثلت 3235 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 92 ألفا و844 حالة.​

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Asha
فيروس كورونا باكستان كوفيد 19 وزارة الصحة الباكستانية

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