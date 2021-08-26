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بايدن: أوافق على إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة

11:51 م الخميس 26 أغسطس 2021
بايدن: أوافق على إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة

جو بايدن

وكالات:

‏أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيوافق على إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي، أن عملية الإجلاء من كابول صعبة ومعقدة ولا سابق لها في التاريخ.

وأوضح بايدن، أن تنظيم داعش الإرهابي هو من أزهق أرواح العديد من الأمريكيين والمدنيين الأفغان في مطار كابل.

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يشكلون تهديدا حقيقيا للقوات الأمريكية في أفغانتسان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المعلومات الأولية تفيد بتنفيذ انتحاريين من داعش للهجوم على مطار كابل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في تفجيري كابول.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

جو بايدن أفغانستان الولايات المتحدة كابول

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