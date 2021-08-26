المملكة المتحدة تضيف سبعة وجهات إلى القائمة الخضراء للسفر

لندن - (د ب أ):

أضافت المملكة المتحدة سبع وجهات أخرى إلى قائمة السفر الخضراء الخاصة بكوفيد- 19، وفقا لتقرير صحيفة "الجارديان".

وسيتم حذف كندا والدنمارك وفنلندا وليتوانيا وسويسرا وليختنشتاين وجزر الأزور البرتغالية من القائمة الصفراء متوسطة الخطورة فيما يتعلق بعدوى كورونا اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا يوم 30 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تخفيض تصنيف تايلاند والجبل الأسود من القائمة الصفراء إلى الحمراء شديدة الخطورة.

ولن يتم إضافة أي دولة إلى القائمة الصفراء الأسبوع الجاري.