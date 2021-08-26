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سلطنة عمان تطالب المغرب والجزائر بمعالجة المسائل الخلافية بينهما

10:22 م الخميس 26 أغسطس 2021
سلطنة عمان تطالب المغرب والجزائر بمعالجة المسائل الخلافية بينهما

وزارة الخارجية العمانية

مسقط - (أ ش أ):

طالبت وزارة الخارجية العمانية المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بضرورة معالجة المسائل الخلافية بينهما عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للبلدين مصالحهما العليا في الأمن والاستقرار ودوام التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ودعت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أسرع وقت ممكن.

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وزارة الخارجية العمانية عمان المغرب الجزائر

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