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تأجيل لقاء بايدن وبينيت في البيت الأبيض عقب تفجيري كابول

10:21 م الخميس 26 أغسطس 2021
تأجيل لقاء بايدن وبينيت في البيت الأبيض عقب تفجيري كابول

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض إرجاء زيارة رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، لمدة يوم في أعقاب التطورات المثيرة في أفغانستان اليوم الخميس.

وقال البيت الأبيض إن من المقرر الآن أن يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينيت غدا الجمعة.

وقد تأجلت فى البداية الزيارة، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم الخميس (1530 بتوقت جرينتش) لمدة ثلاث ساعات.

وفي سياق متصل، ألغى البيت الأبيض لقاء كان مقررا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الرئيس الأمريكي، وحكام الولايات الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن التقى فريقه للأمن القومي اليوم، وضمن أعضائه وزير الخارجية أنتونتي بلينكن، ووزير الدفاع لويد اوستن.

ويتلقى الرئيس بايدن بيانات بأحدث التطورات في أفغانستان، دون تحديد موعد يتحدث فيه إلى الشعب الأمريكي بشأن تطورات الموقف في كابول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن انتحاريين اثنين، على الأقل، فجرا نفسيهما في هجوم إرهابي خارج مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية اليوم.

وعقب التفجيرين ، قام عدد من مقاتلي داعش بإطلاق النار على مدنيين وجنود، بحسب ما ذكره قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، لصحفيين عبر الفيديو في مقر البنتاجون اليوم.

وأكدت الحكومة الأمريكية مقتل 12 جنديا أمريكيا فى الهجوم، وإصابة 15 آخرين.

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