مصر تدين التفجيرين الإرهابيين بالقرب من مطار كابول

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس عن بالغ إدانتها للتفجيرين الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا- فى بيان لوزارة الخارجية - بخالص التعازي إلى ذوي كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين.

كما أكدت مصر مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.