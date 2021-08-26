البنتاجون: داعش يشكل تهديدا على قواتنا في أفغانستان

وكالات:

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يشكلون تهديدا حقيقيا للقوات الأمريكية في أفغانتسان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المعلومات الأولية تفيد بتنفيذ انتحاريين من داعش للهجوم على مطار كابل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في تفجيري كابول.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.