Masrawy logo white

وزير الخارجية الموريتاني: نأسف للتطورات بين المغرب والجزائر

08:49 م الخميس 26 أغسطس 2021
وزير الخارجية الموريتاني: نأسف للتطورات بين المغرب والجزائر

وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد

نواكشوط - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ عن أسف بلاده للتطورات الحاصلة بين المغرب والجزائر وعن أمل بلاده في أن تعود الأمور إلى وضعها السابق.

وأوضح اسماعيل ولد الشيخ في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس في نواكشوط أن "الأزمة في العلاقات بين البلدين قديمة لأن اتحاد المغرب العربي مشلول والعلاقات بين الرباط والجزائر.. الكل يعرف أنها في أزمة "، مشيرا إلى أن بلاده تأمل ألا تتأزم أكثر بوجود حسن النوايا لدى الأطراف كافة".

وقال إن "الدبلوماسية تستطيع القيام بعملها بهدوء حتى تعود الأمور بين البلدين ونتجاوز الأزمة الحاصلة الآن. ومهما كانت الأزمات سيوجد لها حل".

وأضاف أن بلاده مهتمة بشكل كبير بالتطورات الجارية في منطقة المغرب العربي.

اسماعيل ولد الشيخ المغرب الجزائر الخارجية الموريتانية

الخبر التالى:

البنتاجون: مقتل ١٢ عسكريا أمريكيا وإصابة ١٥ آخرين في تفجيري كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا