وزير الخارجية الموريتاني: نأسف للتطورات بين المغرب والجزائر

نواكشوط - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ عن أسف بلاده للتطورات الحاصلة بين المغرب والجزائر وعن أمل بلاده في أن تعود الأمور إلى وضعها السابق.

وأوضح اسماعيل ولد الشيخ في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس في نواكشوط أن "الأزمة في العلاقات بين البلدين قديمة لأن اتحاد المغرب العربي مشلول والعلاقات بين الرباط والجزائر.. الكل يعرف أنها في أزمة "، مشيرا إلى أن بلاده تأمل ألا تتأزم أكثر بوجود حسن النوايا لدى الأطراف كافة".

وقال إن "الدبلوماسية تستطيع القيام بعملها بهدوء حتى تعود الأمور بين البلدين ونتجاوز الأزمة الحاصلة الآن. ومهما كانت الأزمات سيوجد لها حل".

وأضاف أن بلاده مهتمة بشكل كبير بالتطورات الجارية في منطقة المغرب العربي.