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المنسق الخاص للأمم المتحدة تعبر عن قلقها العميق إزاء المصاعب التي يعيشها اللبنانيون

07:01 م الخميس 26 أغسطس 2021
المنسق الخاص للأمم المتحدة تعبر عن قلقها العميق إزاء المصاعب التي يعيشها اللبنانيون

المستشفيات في لبنان تواجه أزمة نتيجة نقص الوقود

بيروت - (أ ش أ):
أعربت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونيسكا عن قلقها العميق إزاء المصاعب التي يعيشها الشعب اللبناني، مؤكدة الحاجة الملحة إلى حكومة تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من الإنتاج خلال هذه الفترة الحرجة.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكلة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.
وأكدت فرونيسكا أن اللقاء مع عكر شهد نقاشا بناء حول دور الأمم المتحدة في لبنان وأولويات السياسة الخارجية اللبنانية قبيل انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أنه تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والانتخابات النيابية في لبنان المقررة العام المقبل ودعم الجيش اللبناني.

هذا المحتوى من

أزمة لبنان اقتصاد لبنان دعم الوقود الأمم المتحدة يوانا فرونيسكا

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