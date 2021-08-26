الرئيس العراقي: السيسي محب للعراق.. ونقدر التجربة المصرية في التنمية والاستقرار

بغداد - (أ ش أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب للعراق، مشيرا إلى أن العراق يقدر التجربة المصرية في البناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا التجربة المصرية جديرة بأن يحتذى بها في العراق ودول المنطقة .

جاء ذلك في كلمة للرئيس العراقي خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ورؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط والأهرام والأخبار والجمهورية ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب وكبار الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب ببغداد بمناسبة مؤتمر دول الجوار الذي سيعقد بعد غد السبت في بغداد .

‏وقال الرئيس العراقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله ابن الحسين حريصان على التعاون مع العراق من خلال منظومة التعاون الثلاثي ليشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها فضلا عن التشاور الدائم بين الدول الثلاث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح دولهم ودول المنطقة.

وأشار صالح إلى أن مؤتمر دول جوار العراق سيكون ‏فرصة للعراق لتأكيد رؤيته حول قضايا المنطقة وسبل الشراكة من أجل إقامة تكامل وتعاون اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة المنطقة .

وقال إن العراق يتطلع إلى إيجاد مناخ يسوده الأمن والاستقرار بعد أن عانى على مدى 70 عاما من الحروب والصراعات والنزاعات والإرهاب، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من جميع أفراد الشعب العراقي على تعزيز أركان الدولة وسيادتها والحفاظ على مكتسباتها وأن تكون العراق، ‏معبرا للتلاقي بين دول الجوار كما كان عبر آلاف السنين.

وجدد التزام العراق بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، وقال لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الاوسط بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.