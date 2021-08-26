حركة طالبان تعلن إصابة 52 شخصا جراء تفجيري كابول

وكالات:

أكدت حركة طالبان، أنه أصيب 52 شخصا، جراء التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابول، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، حسبما نقل عنه موقع "طلوع نيوز"، إنه "أصيب 52 شخصا جراء تفجيري كابول".

ووقع تفجيرين في محيط مطار كابول، العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم أمريكيين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التقارير حول التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابول.