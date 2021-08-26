القضاء الجزائري يصدر مذكرة توقيف دولية ضد زعيم الحركة الانفصالية "الماك"

الجزائر - (د ب أ):

كشف سيد أحمد مراد النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، عن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري جريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعين بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو شرقي البلاد، وعلى رأسهم فرحات مهني، رئيس حركة استقلال منطقة القبائل "الماك" الانفصالية التي صنفتها الدولة حركة إرهابية.

وكشف مراد، في مؤتمر صحفي، أن نتائج التحقيقات مكنت من تحديد هوية 29 شخصا فارين صدرت في حق البعض منهم مذكرات توقيف دولية، على رأسهم فرحات مهني، معربا عن أمله في تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء الأشخاص من أجل تسليمهم في أقرب الآجال.

كما أعلن عن إيداع 83 شخصا متورطا في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعين بالأربعاء ناث ايراثن (تيزي وزو) الحبس المؤقت من أصل 88 مشتبه فيهم جرى اعتقالهم.

ولفت أن من بين المتورطين، يوجد قاصر وثلاث نساء و24 عنصرا ينتمون إلى حركة "الماك" الإرهابية.

وأبرز النائب العام أن التحقيقات كشفت عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج للجريمة، وترويجها بغرض تأجيج الوضع، وأنه تم التوصل إلى وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة، ووجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية.

يذكر أن الشاب بن اسماعين، قتل للاشتباه بتورطه في إشعال حرائق الغابات التي شبت بالمنطقة، وهي الحادثة التي خلفت موجهة استياء واستنكار كبيرين في الجزائر.