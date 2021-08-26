واشنطن تؤكد وقوع ضحايا أمريكيين في تفجيري كابول

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، وقوع انفجارين قرب مطار كابول أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار قرب بوابة مطار كابول نتيجة هجوم أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين".

وأكد كيربي أن انفجارا ثانيا وقع قرب فندق بارون، القريب من بوابة المطار.