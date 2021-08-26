ميركل تلغي زيارتها إلى اسرائيل بسبب الوضع في أفغانستان
برلين/ تل أبيب- (د ب أ):
ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى إسرائيل التي كان مخططا لها بين 28 و30 أغسطس الجاري بسبب التطورات المأساوية في أفغانستان، بحسب المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتفن زايبرت.
وصرح المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في برلين، الخميس، بأن الجانبين اتفقا على إتمام الزيارة في وقت لاحق.
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