الهند ترفع الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس

نيودلهي- (د ب أ):

رفعت الهند الحظر الذي كانت فرضته على تحليق الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، ما يمثل دفعة كبيرة لشركة صناعة الطائرات الأمريكية. وبهذا تكون الصين هي سوق الطيران الرائدة الوحيدة التي لم تسمح لهذا الطراز بإعادة التحليق.

وكان تم منع طائرات هذا الطراز من التحليق حول العالم قبل أكثر من عامين، وذلك بعد تحطم طائرتين منه في حادثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

وبينما أعادت الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى السماح لطائرات الطراز في أواخر عام 2020 أو في وقت سابق من هذا العام بإعادة التحليق بعد تعديلات واسعة النطاق عليه، لم تقم الهند والصين بالأمر نفسه.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، امتثلت بوينج لكافة المتطلبات المحلية، بما في ذلك إنشاء نظام محاكاة في البلاد.

وتواصل بوينج العمل مع السلطات الصينية لرفع الحظر هناك، وأجرت رحلة تجريبية بالفعل، إلا أن الأمر قد يستغرق شهورا حتى يتم السماح لهذا الطراز بالتحليق.