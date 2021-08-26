إسرائيل: سنخفف الحصار على غزة "بصورة طفيفة"

تل أبيب- (د ب أ):

على الرغم من تجدد المواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل، قالت الاخيرة اليوم الخميس إنها سوف تخفف الحصار المفروض على قطاع غزة، بصورة طفيفة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنه من المقرر أن يتم السماح باستيراد السيارات الجديدة، وباستئناف تجارة الذهب مع الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح باستيراد المزيد من السلع والمعدات من أجل المشاريع المدنية.

وسيتم منح ألف شخص آخر يعملون في مجال الأعمال والتجارة، تأشيرات دخول إلى إسرائيل في حال تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو إذا كانوا قد تعافوا منه.