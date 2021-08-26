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هولندا تُنهي رحلات الإجلاء من كابول.. وتترك بعض رعاياها: لحظة مؤلمة

12:26 م الخميس 26 أغسطس 2021
هولندا تُنهي رحلات الإجلاء من كابول.. وتترك بعض رعاياها: لحظة مؤلمة

مطار كابول

اهاي- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستقوم بآخر رحلة إجلاء لها من كابول اليوم الخميس.

وقالت الحكومة في رسالة للبرلمان "هذه لحظة مؤلمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).

وأضافت في الرسالة أنه رغم كل الجهود، فإن أشخاصا كان من المفترض أن يتم إجلاؤهم، قد بقوا في أفغانستان.

وأكدت أنه لا ينبغي للأفراد الاستمرار في محاولة الدخول إلى المطار، وأرجعت هذا إلى الوضع الذي يتدهور بسرعة في محيطه.

وأعلنت العديد من الدول الأوروبية، الخميس، انتهاء عمليات الإجلاء الخاصة بها أو أنها ستنتهي في خلال اليوم.

مطار كابول هولندا الحكومة الهولندية حركة طالبان

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