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"هايشين".. اكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة

12:07 م الخميس 26 أغسطس 2021
"هايشين".. اكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة

اكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة

لندن- (بي بي سي):

اكتشف علماء الفلك مجموعة جديدة من الكواكب التي يمكن أن تكون قابلة للحياة عليها.

وأطلق فريق الباحثين في جامعة كامبريدج على هذه الكوكب اسم "الكواكب الخارجية هايشين" وتلك الكواكب في الغالب أكبر حجما وأكثر سخونة من الأرض، ومغطاة بالمحيطات وجوها غني بالهيدروجين.

تدور هذه الكواكب بالقرب من نجمها، وفيها أجزاء مضيئة دائما وأجزاء مظلمة دائما وأجزاء ظليلة وهي الأجزاء التي يعتقد العلماء أنها قد تكون صالحة للحياة.

واعتبر كبير الباحثين في الفريق نيكو مادهوسودان الاكتشاف طريقا جديدا وأملا لكل الباحثين عن الحياة في مكان آخر.

هذا المحتوى من

اكتشاف كواكب أبحاث الفضاء علماء الفلك

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