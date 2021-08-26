من فيتنام.. هاريس تبرز حقوق المتحولين جنسيا وتتجاهل الحقوق السياسية

هانوي- (د ب أ):

شددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان خلال اجتماع مائدة مستديرة مع قادة من المجتمع المدني في هانوي اليوم الخميس، غداة صدور حكم بسجن معارض آخر للحكومة الفيتنامية بتهمة نشر الفكر الهدام.

وخلال المناقشات، تحدثت هاريس مع حقوقيين من منظمات تركز على القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة وحقوق المتحولين جنسيا والبيئة.

ولطالما تعرضت فيتنام لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإسكات الانتقادات الموجهة للحزب الشيوعي الحاكم.

إلا أن من اللافت أن حديث هاريس لم يتضمن الإشارة إلى حرية التعبير السياسي.

وأصدرت محكمة في إقليم "فو ين" أمس حكما على رجل بالسجن عشر سنوات لإدانته "بالانخراط في أنشطة تهدف للإطاحة بإدارة الشعب".

وزيارة هاريس، التي بدأت الثلاثاء وتنتهي اليوم، هي أول زيارة يقوم بها نائب رئيس أمريكي لفيتنام منذ انتهاء حرب فيتنام عام 1975.