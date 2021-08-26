بينها مصر.. وزير عراقي: 9 دول شقيقة وصديقة ستشارك في قمة بغداد

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، أن 9 دول ستشارك في قمة بغداد المُزمع انطلاقها السبت المقبل.

وصرح الوزير العراقي لصحيفة "الصباح" المحلية، الخميس، بأن الدول التسعة المُشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، هي تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن ومصر وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.

وذكر أن العراق يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

وقال إن "استعادة هذا الدور لا تعني أن هناك رغبة لدى العراق في أن يلعب أدوارا، بقدر الحرص على استقراره الأمني والاقتصادي، بمعنى أن خطط هذه الحكومة تنطلق من مصلحة البلد في ملفاته الأمنية والاقتصادية".

وأكد أن "هناك عملا حثيثا في إقامة جسور تواصل، هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي".

وأضاف أن "مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون أيضا حاضرة لنقاشها في القمة".

وتزينت شوارع بغداد بأعلام الدول المشاركة، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة استكمال خططها الأمنية ونشر الأطواق الأمنية في الشوارع الخاصة بالمؤتمر، وحماية الأهداف الحيوية.