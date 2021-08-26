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لأول مرة.. "نيو ساوث ويلز" الأسترالية تسجل 1000 إصابة يومية بكورونا

10:14 ص الخميس 26 أغسطس 2021
لأول مرة.. "نيو ساوث ويلز" الأسترالية تسجل 1000 إصابة يومية بكورونا

فيروس كورونا

سيدني- (د ب أ):

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وسجلت الولاية 1029 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية، الخميس.
ومن ناحية أخرى أعلنت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان تخفيفا طفيفا لقيود الإغلاق على الذين يتم تطعيمهم بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت بيريجيكليان اليوم الخميس أنه سيُسمح للبالغين الذين تم تطعيمهم خارج النقاط الساخنة المحددة في سيدني، وتخضع لقواعد إغلاق أكثر صرامة بكثير من بقية المدينة، بالاجتماع في مجموعات من خمسة أشخاص.

وداخل النقاط الساخنة، ستتمكن الأسر التي يتم تطعيم جميع البالغين لديها من التجمع في الأماكن المفتوحة للاستجمام، ولكن فقط وفقا لحظر التجول والحد الأقصى البالغ ساعة واحدة لمغادرة المنزل الواقع في تلك المناطق.

فيروس كورونا سيدني ولاية نيو ساوث ويلز أستراليا

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