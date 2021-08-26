تركيا: اللقاءات تتواصل مع مصر وخطوات ملموسة قريبا.. ونرغب بعلاقة طيبة مع الخليج

كتب- وكالات:

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن اللقاءات تتواصل مع مصر لوضع العلاقات على أرضية سليمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية في ساعة مبكرة من صباح الخميس قوله في مقابلة تليفزيونية: "يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال في المستقبل القريب".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والإمارات، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد لأنقرة، قال قالن إن لديهم رغبة في أن تكون لهم علاقات طيبة مع كافة دول الخليج.

وأضاف أن "فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمر إيجابي للغاية. وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معينة من النضج خلال الأشهر الست أو الخمس الماضية، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات لوزير خارجيتنا(مولود تشاووش أوغلو)".

وأشار إلى أنهم اتفقوا على أن تكون العلاقات المتبادلة بين تركيا والإمارات، وكذلك دول الخليج الأخرى، قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، معربا عن أملهم في رؤية نتائج ملموسة لهذا في كافة المجالات.

أما عن العلاقات مع إسرائيل، فلفت قالن إلى أن اتصال الرئيس رجب طيب لردوغان بنظيره الإسرائيلي المنتخب حديثًا، إسحاق هرتسوج، كان أمرا له أثر إيجابي لدى الجانب الإسرائيلي.

وأفاد قالن بأنه يرى أن العملية في إسرائيل تبدو إيجابية وأنه قد تكون هناك حركة من اللقاءات معها.