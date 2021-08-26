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وزير الدفاع التركي: نسعى لإتمام إجلاء قواتنا من أفغانستان في أقرب وقت

10:12 ص الخميس 26 أغسطس 2021
وزير الدفاع التركي: نسعى لإتمام إجلاء قواتنا من أفغانستان في أقرب وقت

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الخميس، إن بلاده تسعى إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

وأوضح آكار، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن القوات التركية أدت مهامها في أفغانستان على أكمل وجه، وأن عمليات الإجلاء بدأت فعليا.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق، رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل.

واستطرد: "أود أن أشكر أصدقاءنا وإخواننا في باكستان وطاجيكستان، وحلفاءنا الذين نعمل معهم في المنطقة، على دعمهم لأنشطتنا".

وأشار إلى أن عمليات الإجلاء تسير بالتنسيق بين وزارة الخارجية التركية، والمؤسسات الأخرى المعنية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقضى استيلاء طالبان على كابول على مساعي تركيا لتولي مسؤولية الأمن في المطار الرئيسي في البلاد بعد انسحاب القوات الدولية.

خلوصي آكار وزير الدفاع التركي أفغانستان القوات المسلحة التركية

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