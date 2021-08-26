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أستراليا تحذر رعاياها في أفغانستان من هجوم إرهابي في مطار كابول

07:58 ص الخميس 26 أغسطس 2021
أستراليا تحذر رعاياها في أفغانستان من هجوم إرهابي في مطار كابول

مطار كابول

كانبيرا (/أ ش أ/)

أصدرت أستراليا تحذيراتها لرعاياها المتواجدين في أفغانستان بعدم السفر إلى مطار كابول، حيث إن "هناك خطرًا كبيرًا للغاية من وقوع هجوم إرهابي"، كما طالبت المتواجدين في محيط المطار بالانتقال إلى مكان آمن.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريس بين" -حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس- إن تحذيرات السفر تتوافق مع تحذيرات كل من بريطانيا ونيوزيلندا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" قد أكد أن بلاده ساعدت في إجلاء نحو 4 آلاف شخص من المطار منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
مطار كابول أستراليا أفغانستان هجوم إرهابي

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