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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 8, 213 مليون ... وإجمالي اللقاحات يتجاوز 04, 5 مليار

07:56 ص الخميس 26 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 8, 213 مليون ... وإجمالي اللقاحات يتجاوز 04, 5 مليار

أرشيفية

نيويورك (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر213 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 04ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 213 مليونا و866 ألف حالة، حتى هذه اللحظة من نشر الخبر.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و463 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و44 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا كورونا حول العالم

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