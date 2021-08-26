Masrawy logo white

ولادة طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان

06:29 ص الخميس 26 أغسطس 2021
ولادة طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان

طائرة عسكرية

واشنطن (د ب أ)

وُلدت طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان.

وقال قائد القوات الأمريكية فى أوروبا، تود وولترز، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء إن الطفلة ولدت في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا وسميت ريتش نسبة إلى الطائرة.

وكانت القيادة الأمريكية للتنقل الجوي نشرت تغريدة مطلع الأسبوع بأن امرأة دخلت في المخاض أثناء رحلة من قطر إلى ألمانيا وعانت من مضاعفات.

وتحسنت حالتها بعد هبوط الطائرة مما ساعد على إنقاذ حياة الأم. وقالت القيادة إن الجنود ساعدوا في ولادة الطفلة لدى هبوط الطائرة.

وتعد القاعدة الجوية الألمانية مجرد نقطة عبور للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان. وفي الوقت الحالي، يتم نقلهم جوا من هناك إلى مطار دولس الدولي، بالقرب من واشنطن العاصمة، ثم يتم توزيعهم على القواعد العسكرية الأمريكية.

وتعد رامشتاين ، قرب مدينة كايزرسلاوترن غربي ألمانيا ، أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج البلاد. وقال وولترز إن لديها حاليا قدرة تصل إلى 12 ألف شخص.

طائرة عسكرية أفغانستان مهمات إجلاء عملية ولادة

الخبر التالى:

السجن 6 سنوات لمتهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا