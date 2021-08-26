ولادة طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان

واشنطن (د ب أ)

وُلدت طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة إجلاء من أفغانستان.

وقال قائد القوات الأمريكية فى أوروبا، تود وولترز، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء إن الطفلة ولدت في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا وسميت ريتش نسبة إلى الطائرة.

وكانت القيادة الأمريكية للتنقل الجوي نشرت تغريدة مطلع الأسبوع بأن امرأة دخلت في المخاض أثناء رحلة من قطر إلى ألمانيا وعانت من مضاعفات.

وتحسنت حالتها بعد هبوط الطائرة مما ساعد على إنقاذ حياة الأم. وقالت القيادة إن الجنود ساعدوا في ولادة الطفلة لدى هبوط الطائرة.

وتعد القاعدة الجوية الألمانية مجرد نقطة عبور للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان. وفي الوقت الحالي، يتم نقلهم جوا من هناك إلى مطار دولس الدولي، بالقرب من واشنطن العاصمة، ثم يتم توزيعهم على القواعد العسكرية الأمريكية.

وتعد رامشتاين ، قرب مدينة كايزرسلاوترن غربي ألمانيا ، أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج البلاد. وقال وولترز إن لديها حاليا قدرة تصل إلى 12 ألف شخص.