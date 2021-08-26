واشنطن تطلب من رعاياها مغادرة محيط مطار كابول فورًا بسبب "تهديدات أمنية"

كابول (د ب أ)

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المواطنين الأمريكيين مغادرة محيط المطار في العاصمة الأفغانية كابول على الفور بسبب "تهديدات أمنية خارج البوابات"، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية في كابول عبر حسابها على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".