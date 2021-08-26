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بعد 30 ساعة .. إنقاذ كلب من تحت أنقاض منزل منهار في إيطاليا

06:21 ص الخميس 26 أغسطس 2021
بعد 30 ساعة .. إنقاذ كلب من تحت أنقاض منزل منهار في إيطاليا

أرشيفية

روما (د ب أ)

بعد 30 ساعة، تمكن رجال إنقاذ إيطاليون الأربعاء من انتشال كلب حيًا من تحت أنقاض منزل انهار عقب انفجار في مدينة تورينو، ما أسفر عن مقتل صبي واحد على الأقل.

ونشرت فرق الإنقاذ مقطع فيديو يظهر الكلب تحميه أخشاب تحت الأنقاض قبل أن تعلن أنه على ما يرام.

وتم استدعاء رجال الإنقاذ يوم الثلاثاء، بعد الانفجار الذي أدى إلى انهيار السقف ولم يعثروا على جثة طفل يبلغ 4 أعوام إلا بعد بحث مطول. وتم إنقاذ عدة أشخاص أحياء قبل ذلك.

ويشتبه في أن عبوة غاز تسببت في الانفجار، غير أن التحقيقات مازالت جارية.

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