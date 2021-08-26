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اليابان تعلق استخدام 63, 1 مليون جرعة من لقاح مودرنا بسبب "تلوث"

06:19 ص الخميس 26 أغسطس 2021
اليابان تعلق استخدام 63, 1 مليون جرعة من لقاح مودرنا بسبب "تلوث"

أرشيفية

طوكيو (د ب أ)

ذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير من عدة مراكز تطعيم جماعية محلية تفيد بأنه تم العثور على "مواد خارجية" في جزء من الجرعات غير المستخدمة من لقاح كورونا التابع لشركة مودرنا.

وقالت شركة "تاكيدا" اليابانية لصناعة الأدوية المسؤولة عن مبيعات وتوزيع لقاح مودرنا في البلاد، إنها بصدد تعليق استخدام حوالى 63. 1 مليون جرعة مصنعة فى نفس خط الإنتاج كإجراء وقائي، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وأضافت وزارة الصحة والشركة أنهما لم يطلعا بعد على أي تقارير عن مخاوف تتعلق بالسلامة حول هذه المسألة.

لقاح مودرنا اليابان مراكز تطعيم جماعية فيروس كورونا شركة مودرنا

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