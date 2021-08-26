الأغذية العالمي يحذر من نفاد بعض مخزونات المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان

روما (/أ ش أ/)

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيزلي" من نفاد بعض مخزونات المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، وأكد أن انعدام الاستقرار والجفاف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل الحاجة الماسة إلى 200 مليون دولار للوصول إلى 14 مليون شخص حتى نهاية عام 2021.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، في بيان أن المسؤول الأممي ناشد الجهات الدولية المانحة لزيادة التمويل لدعم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على الغذاء، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لمساعدة تسعة ملايين شخص شهريا مع حلول شهر نوفمبر؛ ولكن، لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، يجب تخزين مخزون الطعام مسبقا داخل البلد وعند نقاط الحدود الاستراتيجية قبل سقوط الثلوج.

وبحسب الوكالة الأممية، يعاني واحد من كل ثلاثة أفغان – 14 مليون شخص – من الجوع، فيما يعاني مليونا طفل من سوء التغذية ويحتاجون إلى العلاج بشكل عاجل، وإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من نصف مليون شخص هذا العام، فضلا عن 2.9 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل حدود أفغانستان.

كما أدى الجفاف الكبير، وهو الثاني خلال ثلاث سنوات، إلى تدمير المحاصيل وزيادة انعدام الأمن الغذائي مع فقدان أكثر من 40 في المائة من محاصيل البلد بسبب الجفاف هذا العام.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن تقليص المساعدات الغذائية لن يؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار واليأس في جميع أنحاء البلاد. وقال: "نشهد أزمة إنسانية ذات أبعاد لا تصدق، تتكشف أمام أعيننا، إذ يدفع الصراع، إلى جانب الجفاف وكـوفيد-19، شعب أفغانستان إلى كارثة إنسانية".

وشدد البرنامج على استمراره في الوصول إلى معظم أنحاء أفغانستان والتزامه بمواصلة العمليات الإنسانية، إلى جانب الشركاء في المجال الإنساني، لمساعدة العائلات الأفغانية في هذا الوقت الحرج.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يبلغ عدد سكان أفغانستان 40 مليون نسمة، 18.2 مليون منهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي: 14 مليون شخص، أما معدل سوء التغذية الحاد العالمي: 13 في المائة، كما تشير "أوتشا" إلى أن عدد العائدين إلى أفغانستان من إيران وباكستان بلغ 660,000 شخص في أغسطس. وبحسب مفوضية اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين 2.5 مليون لاجئ مسجل.