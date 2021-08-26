Masrawy logo white

البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل وتحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط

02:23 ص الخميس 26 أغسطس 2021
البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل وتحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط

البنتاجون

واشنطن (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، ليل الأربعاء/الخميس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وتحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان عقب لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن العاصمة برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين آخرين.

وناقش المسؤولون "مجموعة واسعة من التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب والعدوان البحري"، بحسب البيان.

كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة. وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والتفوق العسكري النوعي.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال علاقاتها العسكرية مع شركائها منذ فترة طويلة.

البنتاجون أمن إسرائيل الشرق الأوسط الولايات المتحدة

الخبر التالى:

جهود مكثفة لاحتواء التصعيد المسلح بين بلدتي فنيدق وعكار شمالي لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا