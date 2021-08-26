التحالف العربي في اليمن يُدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية
برلين - (د ب أ)
أعلن التحالف العربي في اليمن ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
كما أشار التحالف إلى "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية".
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