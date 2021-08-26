التحالف العربي في اليمن يُدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

برلين - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي في اليمن ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

كما أشار التحالف إلى "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية".