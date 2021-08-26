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بلينكن: أخرجنا 82 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس

01:26 ص الخميس 26 أغسطس 2021
بلينكن: أخرجنا 82 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس

أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان وينتظرون الإجلاء.
وقال بلينكن في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الولايات المتحدة، منذ 14 أغسطس الجاري، أجلت 82 ألفا و300 شخصًا، بينهم 4500 شخصًا يحملون جوازات سفر أمريكية.
وحذر من أن أعداد الأمريكيين في أفغانستان متقلبة للغاية وتتغير تقريبا كل ساعة، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتواصلون بشكل مباشر مع ما بين 500 إلى 1500 أمريكيا هناك، والذين تم تزويدهم بتعليمات حول كيفية الوصول إلى مطار كابول بسلام وأمان.
وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها".

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن أفغانستان الولايات المتحدة

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