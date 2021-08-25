عقيلة صالح: البرلمان الليبي سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد استجوابها

وكالات

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن خلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب ليتم استجوابها.

وتابع صالح في تصريحات لفضائية "الحدث"، أن حكومة الدبيبة لم توحد المؤسسات ولم تشرك الأقاليم في إدارة البلاد ولم تنجح في ملفي الكهرباء وكورونا.

ورأى أن تركيا على رأس الدول التي تتدخل في الشأن الليبي سياسيًا وعسكريًا، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب تقدموا بطلب لسحب الثقة من الحكومة بسبب موقفها من القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، لا سيما القوات التركية.

وشدد على أن التدخل التركي سياسيًا وعسكريًا أربك المشهد الليبي.

وأكد أن مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.