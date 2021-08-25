مصر تستعرض تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي بمنتدى الأعمال الكندي العربي

مصر - (أ ش أ)

استعرضت كل من الدكتورة جولستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تجربة مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال منتدى الذكاء الاصطناعي الذي عقد على مدى يومين بمبادرة من سفارة جمهورية مصر العربية في كندا وينظمه مجلس الأعمال الكندي العربي.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء- أن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا شارك في المنتدى الذي عقد افتراضيا.

واستعرضت الدكتورة جولستان رضوان في مداخلتها أبرز محددات الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الزراعة والري والرعاية الصحية والمدن الذكية والتخطيط الحكومي، ورؤية الوزارة تجاه سبل بناء وتعزيز القدرات في هذا المجال، وجهود الدولة في إنشاء مراكز إبداع ومدن ذكية.

كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتورة هدى بركة في الجلسة المعنية بالجامعات ومعاهد البحث العلمي، حيث قدمت عرضاً بشأن فرص التعاون الحالية والمستقبلية مع كندا في مجال بناء القدرات.

ونوهت بمبادرة بناة مصر الرقمية وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات العلمية لخريجي الجامعات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

كما استعرضت البرامج ذات الصلة بالمبادرة، ونموذج التعاون الجاري مع الجامعات الكندية، وآخرها جامعة أوتاوا التي تم توقيع اتفاق معها لمنح شهادة الماجستير في عدد من المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية.

ولاقت المشاركة المصرية اهتمامًا كبيرًا من الحضور من الشركات الكندية ومجتمع الأعمال الكندي الذي تجاوز الـ100 مشارك، وعكست أسئلة المشاركين اهتماماً بالتطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، واهتماما باستجلاء فرص التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الكندية في هذا المجال.