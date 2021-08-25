البرلمان الإيراني يمنح الثقة لأعضاء حكومة إبراهيم رئيسي باستثناء مرشحًا واحدًا

طهران - (بي بي سي)

منح البرلمان الإيراني الثقة لأغلب المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وبعد خمسة أيام من المناقشات وجلسات الاستماع، صوت مجلس الشورى على منح الثقة لـ18 من الوزراء الـ19 الذين عرضهم الرئيس المحافظ المتشدد، فيما رفض دعم المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم.

وسيتحتم على رئيسي تقديم مرشح جديد على وجه السرعة قبل أقل من شهر من بدء العام الدراسي الجديد.

ولم تضم التشكيلة الوزارية الجديدة أية امرأة.

ويرث رئيسي وضعا صعبا، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.