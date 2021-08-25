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وزارة الخارجية الليبية تطالب الجزائر والمغرب بضبط النفس

10:10 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزارة الخارجية الليبية تطالب الجزائر والمغرب بضبط النفس

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

ليبيا - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية دولتي المغرب والجزائر بضبط النفس وعدم التصعيد والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي.
ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، رئاسة الاتحاد وأعضائه إلى عقد اجتماع على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم، معربة عن عميق أسفها لما آلت إليه العلاقات دولتي الجزائر المغرب.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها "الأعمال العدائية" للمملكة المغربية.

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر المغرب ضبط النفس الخارجية الليبية

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